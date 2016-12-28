11–15 августа 2017 года в центре Брюсселя в третий раз состоится великолепное цветочное мероприятие Flowertime (от организатора шоу «Цветочный ковер» в Брюсселе), которое будет изобиловать не только цветами, но и фруктами. Шоу состоится на площади Гран-Плас и в Брюссельской ратуше. По традиции праздник начнется с торжественного открытия. Проходившее на этом же месте в 2015 году предыдущее шоу Flow...