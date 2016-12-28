Нагрянул январь. Скоро и весенним дням время. Между тем, не задерживаясь в прошлом и не пытаясь жить будущим, пребываем в настоящем. Так же, как персона
А помните, что скоро Новый год? Мы помним. Помните, что это самый роскошный зимний праздник? И мы помним! Да и многие из мастеров, чьи работы
В эти дивные дни накануне зимы предлагаем вам номер с чудесами ленд-арта. Разумеется, ждет вас и множество цветочных шедевров. Да и просто весьма достойных произведений.
09 Январь 2017
Очаровательные садовые розы сорта 'Keira' идеально подходят для свадебного букета. Английские романтические садовые розы David Austin наделены обаянием самой природы. Цветовая гамма каждого цветка имеет переходы от розового до кремового или с...
Оранжерея в виде сказочного дворца с экзотическими цветами из тропиков и субтропиков откроется в "Сокольниках" в 2017 году, говорится на сайте мэрии Москвы / «Стеклянная круглогодичная галерея c редкими и экзотическими растениями появится в будущем году в парке"Сокольники". Оранжерею построят в винтажном стиле - с ажурными стенами и крышей, а фасад украсят колоннами. Внешним видом она будет напоми...
11–15 августа 2017 года в центре Брюсселя в третий раз состоится великолепное цветочное мероприятие Flowertime (от организатора шоу «Цветочный ковер» в Брюсселе), которое будет изобиловать не только цветами, но и фруктами. Шоу состоится на площади Гран-Плас и в Брюссельской ратуше. По традиции праздник начнется с торжественного открытия. Проходившее на этом же месте в 2015 году предыдущее шоу Flow...
В марте 2017 года в бельгийском городе Брюгге будет представлена первая часть программы профессиональной европейской сертификации в области флористики и цветочного бизнеса EMC. Томас де Брюйне, флорист, дизайнер и автор программы вместе с фасилитатором американского института флористического дизайна AIFD Хитоми Гиллиам в течение пяти дней, с 13 по 17 марта, будут вести занятия со студентами. ...