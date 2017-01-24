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Журнал Цветы №01/2017

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январь 2017

«После женщин цветы — самые чудесные создания на земле»

Кристиан Диор

Анонс

Цветы январь 2017

Нагрянул январь. Скоро и весенним дням время. Между тем, не задерживаясь в прошлом и не пытаясь жить будущим, пребываем в настоящем. Так же, как персона

Цветы декабрь 2016

А помните, что скоро Новый год? Мы помним. Помните, что это самый роскошный зимний праздник? И мы помним! Да и многие из мастеров, чьи работы

Цветы ноябрь 2016

В эти дивные дни накануне зимы предлагаем вам номер с чудесами ленд-арта. Разумеется, ждет вас и множество цветочных шедевров. Да и просто весьма достойных произведений.

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Кто лучшие растениеводы?

Кто лучшие растениеводы?

26 Январь 2017

Подведены итоги Международного конкурса «Лучшие растениеводы мира 2017 года», проводимого Международной ассоциацией садоводов (AIPH).    Титул лучшего производителя цветочной продукции получила колумбийская компания Flores El Capiro S.A., специализ...

Два учебника по флористике за 990 руб

Новости

Оранжерея-дворец в «Сокольниках»

Оранжерея-дворец в «Сокольниках»

Оранжерея в виде сказочного дворца с экзотическими цветами из тропиков и субтропиков откроется в "Сокольниках" в 2017 году, говорится на сайте мэрии Москвы / «Стеклянная круглогодичная галерея c редкими и экзотическими растениями появится в будущем году в парке"Сокольники". Оранжерею построят в винтажном стиле - с ажурными стенами и крышей, а фасад украсят колоннами. Внешним видом она будет напоми...

Цветы и фрукты в Брюсселе

Цветы и фрукты в Брюсселе

11–15 августа 2017 года в центре Брюсселя в третий раз состоится великолепное цветочное мероприятие Flowertime (от организатора шоу «Цветочный ковер» в Брюсселе), которое будет изобиловать не только цветами, но и фруктами. Шоу состоится на площади Гран-Плас и в Брюссельской ратуше. По традиции праздник начнется с торжественного открытия. Проходившее на этом же месте в 2015 году предыдущее шоу Flow...

European Master Сertification. Дорога к успеху

European Master Сertification. Дорога к успеху

В марте 2017 года в бельгийском городе Брюгге будет представлена первая часть программы профессиональной европейской сертификации в области флористики и цветочного бизнеса EMC. Томас де Брюйне, флорист, дизайнер и автор программы вместе с фасилитатором американского института флористического дизайна AIFD Хитоми Гиллиам в течение пяти дней, с 13 по 17 марта, будут вести занятия со студентами. ...

Флористика

  • В артистической галерее

    В артистической галерее

    24 Январь 2017
    Женщины и цветы традиционно вдохновляют дизайнеров на творческие эксперименты, органично дополняя друг друга, заставляя любоваться красотой с еще большей силой. Создание образа при помощи цветов — задача сложная, но невероятно захватывающая. Это своеобразный театр, в котором флорист выступает в кач...

Школа флористики

  • Дело за поваром!

    Дело за поваром!

    25 Январь 2017
    Эту флористическую работу можно назвать в своем роде лаконичной, в ней чувствуется одновременно простота и «калорийность». При взгляде на нее вспоминается описание совместных застолий Форсайтов, которые не терпели различных закусок и разносолов, предпочитая вкушать питательное седло барашка. Как и п...

Персона

  • Наталья Бочкарёва: «Стать художником и создавать свой мир»

    Наталья Бочкарёва: «Стать художником и создавать свой мир»

    05 Декабрь 2016
    В преддверии самого любимого для многих праздника — Нового года — в цветочной гостиной нашего журнала особенно нарядно, тепло и уютно. И причиной этому стал не только праздничный флористический декор, но и наша яркая гостья — известная актриса театра и кино, а теперь еще и режиссер Наталья Бочкарё...

Бизнес-технологии

  • Разбор полетов в букетной очереди

    Разбор полетов в букетной очереди

    24 Январь 2017
    Дорогие читатели журнала «Цветы»! Вопрос ценообразования мы обсуждали в своих статьях неоднократно, но, судя по запросам редакции, вам интересны не только обобщенные умозаключения о том, что, если у вас магазин «прогонного типа», то... и т.д., но и конкретные примеры, что называется с «разборами пол...

Фитодизайн

  • Лето красное, будь со мной!

    Лето красное, будь со мной!

    09 Июнь 2016
    «Лето, ах, лето», — поется в известной с детства песне, и все мы понимаем, о чем идет речь.  О легкой праздности под солнечным небом «поют» и яркие гибискусы.  Говоря про гибискусы, нельзя не упомянуть о многообразии сортов, вечнозеленых листьях и обильном цветении. Гибискусы хороши и для ж...

Флористические тренды

  • Январь 2017

    Январь 2017

    23 Декабрь 2016
    Январь           Флористические характеристики Баклажан, орхидея, фикус, артишок Основные понятия Фантазийный, футуристический, мерцающий, богатый Материалы, объемы и формы Блестящие элементы из металла (серебра, бронзы), антрацита. Геометричные объекты темно-ды...

Ландшафный дизайн

  • Парк Со: живая история

    Парк Со: живая история

    24 Январь 2017
    Французский король Людовик XI, в году приглашенный на званый обед в небольшое, окруженное густым лесом имение в пригороде Парижа, не подозревал, какие преобразования уготованы этому месту в будущем. Спустя более пятисот лет, в наши дни, здесь раскинулся огромный (площадью га) величественный...

Цветок месяца

  • Фитолакка

    Фитолакка

    26 Январь 2017
    Каждого, кто впервые сталкивается с этим растением, поражает его экзотический облик и не менее экзотичное название. А когда становится известно, что его культивируют не в оранжереях, а в открытом грунте довольно суровой для экзотов средней полосы России, удивлению нет предела. Фитолакка — именно о н...