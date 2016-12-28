Нагрянул январь. Скоро и весенним дням время. Между тем, не задерживаясь в прошлом и не пытаясь жить будущим, пребываем в настоящем. Так же, как персона
А помните, что скоро Новый год? Мы помним. Помните, что это самый роскошный зимний праздник? И мы помним! Да и многие из мастеров, чьи работы
В эти дивные дни накануне зимы предлагаем вам номер с чудесами ленд-арта. Разумеется, ждет вас и множество цветочных шедевров. Да и просто весьма достойных произведений.
20 Январь 2017
Cреди победителей Международного конкурса «Лучшие растениеводы мира 2017 года» — российская компания «Подосинки». Впервые среди победителей Международного конкурса «Лучшие растениеводы мира», который проводит Международная ассоциация садоводов AI...
Оранжерея в виде сказочного дворца с экзотическими цветами из тропиков и субтропиков откроется в "Сокольниках" в 2017 году, говорится на сайте мэрии Москвы / «Стеклянная круглогодичная галерея c редкими и экзотическими растениями появится в будущем году в парке"Сокольники". Оранжерею построят в винтажном стиле - с ажурными стенами и крышей, а фасад украсят колоннами. Внешним видом она будет напоми...
11–15 августа 2017 года в центре Брюсселя в третий раз состоится великолепное цветочное мероприятие Flowertime (от организатора шоу «Цветочный ковер» в Брюсселе), которое будет изобиловать не только цветами, но и фруктами. Шоу состоится на площади Гран-Плас и в Брюссельской ратуше. По традиции праздник начнется с торжественного открытия. Проходившее на этом же месте в 2015 году предыдущее шоу Flow...
В марте 2017 года в бельгийском городе Брюгге будет представлена первая часть программы профессиональной европейской сертификации в области флористики и цветочного бизнеса EMC. Томас де Брюйне, флорист, дизайнер и автор программы вместе с фасилитатором американского института флористического дизайна AIFD Хитоми Гиллиам в течение пяти дней, с 13 по 17 марта, будут вести занятия со студентами. ...