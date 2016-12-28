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Журнал Цветы №01/2017

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январь 2017

«После женщин цветы — самые чудесные создания на земле»

Кристиан Диор

New Year 2017

Анонс

Цветы январь 2017

Нагрянул январь. Скоро и весенним дням время. Между тем, не задерживаясь в прошлом и не пытаясь жить будущим, пребываем в настоящем. Так же, как персона

Цветы декабрь 2016

А помните, что скоро Новый год? Мы помним. Помните, что это самый роскошный зимний праздник? И мы помним! Да и многие из мастеров, чьи работы

Цветы ноябрь 2016

В эти дивные дни накануне зимы предлагаем вам номер с чудесами ленд-арта. Разумеется, ждет вас и множество цветочных шедевров. Да и просто весьма достойных произведений.

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Чудесных праздников, друзья

Чудесных праздников, друзья

30 Декабрь 2016

    Дорогие друзья и партнёры!    Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!   Пусть в 2017 ваши мечты сбываются, а планы успешно реализуются.   Мы благодарим вас за сотрудничество, вместе мы многого добились в нашей общей цветочной сфер...

Два учебника по флористике за 990 руб

Новости

Оранжерея-дворец в «Сокольниках»

Оранжерея-дворец в «Сокольниках»

Оранжерея в виде сказочного дворца с экзотическими цветами из тропиков и субтропиков откроется в "Сокольниках" в 2017 году, говорится на сайте мэрии Москвы / «Стеклянная круглогодичная галерея c редкими и экзотическими растениями появится в будущем году в парке"Сокольники". Оранжерею построят в винтажном стиле - с ажурными стенами и крышей, а фасад украсят колоннами. Внешним видом она будет напоми...

Цветы и фрукты в Брюсселе

Цветы и фрукты в Брюсселе

11–15 августа 2017 года в центре Брюсселя в третий раз состоится великолепное цветочное мероприятие Flowertime (от организатора шоу «Цветочный ковер» в Брюсселе), которое будет изобиловать не только цветами, но и фруктами. Шоу состоится на площади Гран-Плас и в Брюссельской ратуше. По традиции праздник начнется с торжественного открытия. Проходившее на этом же месте в 2015 году предыдущее шоу Flow...

European Master Сertification. Дорога к успеху

European Master Сertification. Дорога к успеху

В марте 2017 года в бельгийском городе Брюгге будет представлена первая часть программы профессиональной европейской сертификации в области флористики и цветочного бизнеса EMC. Томас де Брюйне, флорист, дизайнер и автор программы вместе с фасилитатором американского института флористического дизайна AIFD Хитоми Гиллиам в течение пяти дней, с 13 по 17 марта, будут вести занятия со студентами. ...

Флористика

  • Большой дом с отличным настроением

    Большой дом с отличным настроением

    28 Декабрь 2016
    Очередная встреча участников проекта «Флоришник» (в прошлом году) была посвящена новогоднему оформлению большого загородного дома. Под руководством опытных мастеров флористы украсили разнообразные локации, используя материалы, предоставленные компанией «ЦВЕТОВ». / Изящное оформление каминной зоны...

Школа флористики

  • Веретено осени

    Веретено осени

    10 Октябрь 2016
    Традиционные цвета осени — красный, оранжевый и желтый, яркие и живые, желанны для оформления интерьера в этот сезон. Предлагаем создать сочную композицию в форме веретена, которая оживит интерьер квартиры, загородного дома, отеля или салона красоты, а может украсить и праздничный стол в ресторане. ...

Персона

  • Наталья Бочкарёва: «Стать художником и создавать свой мир»

    Наталья Бочкарёва: «Стать художником и создавать свой мир»

    05 Декабрь 2016
    В преддверии самого любимого для многих праздника — Нового года — в цветочной гостиной нашего журнала особенно нарядно, тепло и уютно. И причиной этому стал не только праздничный флористический декор, но и наша яркая гостья — известная актриса театра и кино, а теперь еще и режиссер Наталья Бочкарё...

Бизнес-технологии

  • Как рассчитать успех?

    Как рассчитать успех?

    07 Декабрь 2016
    Дорогие читатели журнала «Цветы»! Спасибо за большое количество отзывов и лайков на сайте. Нам очень приятно, что наш опыт оказался вам полезен. Сегодня мы продолжим цикл статей о базовых принципах и методологии торговли.   В прошлой статье мы затронули тему ценообразования. Для тех, кто забыл, на...

Фитодизайн

  • Лето красное, будь со мной!

    Лето красное, будь со мной!

    09 Июнь 2016
    «Лето, ах, лето», — поется в известной с детства песне, и все мы понимаем, о чем идет речь.  О легкой праздности под солнечным небом «поют» и яркие гибискусы.  Говоря про гибискусы, нельзя не упомянуть о многообразии сортов, вечнозеленых листьях и обильном цветении. Гибискусы хороши и для ж...

Флористические тренды

  • Январь 2017

    Январь 2017

    23 Декабрь 2016
    Январь           Флористические характеристики Баклажан, орхидея, фикус, артишок Основные понятия Фантазийный, футуристический, мерцающий, богатый Материалы, объемы и формы Блестящие элементы из металла (серебра, бронзы), антрацита. Геометричные объекты темно-ды...

Ландшафный дизайн

  • Забытый в Северной Бургундии

    Забытый в Северной Бургундии

    15 Апрель 2016
    Во Франции существует понятие «забытый сад» (jarns 'oubl), примером которого является сад в Северной Бургундии, созданный в конце XVII века в местечке Мутье-Сен-Жан (Mours-San-Jan). В эпоху Меровингов эти земли принадлежали богатому аббатству и, находясь на пути из Осера в Дижон, были и...

Цветок месяца

  • Легендарная Вербена

    Легендарная Вербена

    14 Апрель 2016
    Она бывает яркой и невзрачной, высокой и низкой, капризной и не очень, душистой и без аромата. Все это — вербена.     Самая-самая   В декоративном садоводстве и флористике наиболее популярной является вербена гибридная, или садовая (Vrbna x hybra, syn.V. x hornss), полученная е...