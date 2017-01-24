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Журнал Цветы №02/2017

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февраль 2017

«После женщин цветы — самые чудесные создания на земле»

Кристиан Диор

Анонс

Цветы февраль 2017

Февраль. Мы набрали чернил и вместе с флористами явили миру немало историй, объединенных в цикл «Флористика в ретроспективе». На этот шаг нас подвигло 15-летие журнала.

Цветы январь 2017

Нагрянул январь. Скоро и весенним дням время. Между тем, не задерживаясь в прошлом и не пытаясь жить будущим, пребываем в настоящем. Так же, как персона

Цветы декабрь 2016

А помните, что скоро Новый год? Мы помним. Помните, что это самый роскошный зимний праздник? И мы помним! Да и многие из мастеров, чьи работы

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Сецубун

Сецубун

03 Февраль 2017

«Они ва-а-а сото! Фуку ва-а-а ути!» — такой клич раздается в 3 февраля на площадях, в храмах и домах Японии. Эти слова можно перевести так: «Злой дух, прочь из дома! Счастье, приходи в дом!» Сопровождается это нехитрое заклинание разбрасыванием соев...

Два учебника по флористике за 990 руб

Новости

Оранжерея-дворец в «Сокольниках»

Оранжерея-дворец в «Сокольниках»

Оранжерея в виде сказочного дворца с экзотическими цветами из тропиков и субтропиков откроется в "Сокольниках" в 2017 году, говорится на сайте мэрии Москвы / «Стеклянная круглогодичная галерея c редкими и экзотическими растениями появится в будущем году в парке"Сокольники". Оранжерею построят в винтажном стиле - с ажурными стенами и крышей, а фасад украсят колоннами. Внешним видом она будет напоми...

Цветы и фрукты в Брюсселе

Цветы и фрукты в Брюсселе

11–15 августа 2017 года в центре Брюсселя в третий раз состоится великолепное цветочное мероприятие Flowertime (от организатора шоу «Цветочный ковер» в Брюсселе), которое будет изобиловать не только цветами, но и фруктами. Шоу состоится на площади Гран-Плас и в Брюссельской ратуше. По традиции праздник начнется с торжественного открытия. Проходившее на этом же месте в 2015 году предыдущее шоу Flow...

European Master Сertification. Дорога к успеху

European Master Сertification. Дорога к успеху

В марте 2017 года в бельгийском городе Брюгге будет представлена первая часть программы профессиональной европейской сертификации в области флористики и цветочного бизнеса EMC. Томас де Брюйне, флорист, дизайнер и автор программы вместе с фасилитатором американского института флористического дизайна AIFD Хитоми Гиллиам в течение пяти дней, с 13 по 17 марта, будут вести занятия со студентами. ...

Флористика

  • В артистической галерее

    В артистической галерее

    24 Январь 2017
    Женщины и цветы традиционно вдохновляют дизайнеров на творческие эксперименты, органично дополняя друг друга, заставляя любоваться красотой с еще большей силой. Создание образа при помощи цветов — задача сложная, но невероятно захватывающая. Это своеобразный театр, в котором флорист выступает в кач...

Школа флористики

  • Дело за поваром!

    Дело за поваром!

    25 Январь 2017
    Эту флористическую работу можно назвать в своем роде лаконичной, в ней чувствуется одновременно простота и «калорийность». При взгляде на нее вспоминается описание совместных застолий Форсайтов, которые не терпели различных закусок и разносолов, предпочитая вкушать питательное седло барашка. Как и п...

Персона

  • Наталья Бочкарёва: «Стать художником и создавать свой мир»

    Наталья Бочкарёва: «Стать художником и создавать свой мир»

    05 Декабрь 2016
    В преддверии самого любимого для многих праздника — Нового года — в цветочной гостиной нашего журнала особенно нарядно, тепло и уютно. И причиной этому стал не только праздничный флористический декор, но и наша яркая гостья — известная актриса театра и кино, а теперь еще и режиссер Наталья Бочкарё...

Бизнес-технологии

  • Разбор полетов в букетной очереди

    Разбор полетов в букетной очереди

    24 Январь 2017
    Дорогие читатели журнала «Цветы»! Вопрос ценообразования мы обсуждали в своих статьях неоднократно, но, судя по запросам редакции, вам интересны не только обобщенные умозаключения о том, что, если у вас магазин «прогонного типа», то... и т.д., но и конкретные примеры, что называется с «разборами пол...

Фитодизайн

  • Лето красное, будь со мной!

    Лето красное, будь со мной!

    09 Июнь 2016
    «Лето, ах, лето», — поется в известной с детства песне, и все мы понимаем, о чем идет речь.  О легкой праздности под солнечным небом «поют» и яркие гибискусы.  Говоря про гибискусы, нельзя не упомянуть о многообразии сортов, вечнозеленых листьях и обильном цветении. Гибискусы хороши и для ж...

Флористические тренды

  • Январь 2017

    Январь 2017

    23 Декабрь 2016
    Январь           Флористические характеристики Баклажан, орхидея, фикус, артишок Основные понятия Фантазийный, футуристический, мерцающий, богатый Материалы, объемы и формы Блестящие элементы из металла (серебра, бронзы), антрацита. Геометричные объекты темно-ды...

Ландшафный дизайн

  • Парк Со: живая история

    Парк Со: живая история

    24 Январь 2017
    Французский король Людовик XI, в году приглашенный на званый обед в небольшое, окруженное густым лесом имение в пригороде Парижа, не подозревал, какие преобразования уготованы этому месту в будущем. Спустя более пятисот лет, в наши дни, здесь раскинулся огромный (площадью га) величественный...

Цветок месяца

  • Фитолакка

    Фитолакка

    26 Январь 2017
    Каждого, кто впервые сталкивается с этим растением, поражает его экзотический облик и не менее экзотичное название. А когда становится известно, что его культивируют не в оранжереях, а в открытом грунте довольно суровой для экзотов средней полосы России, удивлению нет предела. Фитолакка — именно о н...